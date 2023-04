“Bevries prijs van 100 producten voor drie maanden”: Testaankoop wil ‘anti-inflatiemand’ in de supermarkt

Nu boodschappen in de supermarkt almaar duurder worden, wil Testaankoop dat de overheid ingrijpt. Meer bepaald met een ‘anti-inflatiemandje’, zoals dat in Frankrijk al bestaat. Wat is dat? Wat zit er zoal in? En maakt het voorstel kans? Opvallend: in landen waar het systeem gebruikt wordt, zorgde het ervoor dat ook àndere producten goedkoper werden.