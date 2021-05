Bevolkingsgroei vertraagt in Vlaanderen, meer mensen wonen alleen

De bevolking in het Vlaams Gewest zal tussen 2020 en 2030 met 4 procent toenemen, tot 6,90 miljoen inwoners. Tussen 2010 en 2020 lag de groei nog op meer dan 6 procent. Dat blijkt vandaag uit de Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten die Statistiek Vlaanderen om de drie jaar publiceert. De verwachte geringere groei van de bevolking is het gevolg van een val in de migratiecijfers, een aanhoudend laag vruchtbaarheidscijfer en recente oversterfte ten gevolge van de coronacrisis.

Het aantal huishoudens zou dan weer stijgen met 7 procent tot 2030, tot 3 miljoen. Die toename situeert zich voornamelijk bij de éénpersoonshuishoudens. Het aantal huishoudens neemt in zo goed als alle gemeenten toe. De meeste gemeenten met een matige of negatieve groei liggen in de provincies Limburg en West-Vlaanderen. Gemeenten met een sterke groei bevinden zich vooral in de provincie Vlaams-Brabant.

Begin 2030 zullen er in het Vlaamse Gewest naar verwachting bijna 1,05 miljoen personen van 18 jaar of ouder alleen wonen. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2020 en vergelijkbaar met de stijging in de periode 2010-2020. De toename van het aantal alleenwonenden situeert zich grotendeels bij de personen ouder dan 67 jaar.

In 2030 zal naar verwachting 34 procent van de huishoudens een éénpersoonshuishouden zijn. De gemiddelde huishoudensgrootte zal verder dalen van 2,31 in 2020 naar 2,25 personen in 2030. Het aantal personen dat samenwoont met een partner zal licht toenemen. Bij de 67-plussers zal deze stijging sterk zijn, bij de 18- tot 39-jarigen blijft ze nagenoeg constant en bij de 40- tot 66-jarigen zal het aantal afnemen. De daling doet zich vooral voor bij samenwonenden met kinderen.

Het aantal huishoudens met kind(eren) bij een alleenstaande ouder zal naar verwachting in de periode 2020 tot 2030 groeien met 7 procent. In 2030 zullen er 269.000 huishoudens met een alleenstaande ouder zijn. Het aantal huishoudens met kind(eren) bij een ouderpaar zal licht dalen (-2 procent).

De vergrijzing zet zich naar verwachting door. Vooral het aantal 67- tot 84-jarigen zal sterk stijgen (+22 procent tussen 2020 en 2030), terwijl het aantal 0- tot 17-jarigen en het aantal 18- tot 66-jarigen stagneert. De sterkste toename van het aantal 67-plussers situeert zich voornamelijk in gemeenten in Noord-Limburg en de Antwerpse Kempen. De meeste gemeenten met een zwakkere groei liggen in de provincie West-Vlaanderen. Ook Gent, Antwerpen en Brugge vertonen een beperkte groei.