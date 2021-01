Bevestigd: ook risicopatiënten onder de 45 jaar krijgen voorrang bij vaccinatie

In eerste instantie kwamen enkel de risicopatiënten ouder dan 45 jaar in aanmerking voor snellere vaccinatie. Maar dat is intussen bijgestuurd op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad, bevestigt De Sutter op Twitter. “Hier krijg ik veel vragen over en het antwoord is nu positief: ook risicopatiënten onder de 45 jaar zullen voorrang krijgen bij de vaccinaties tegen het coronavirus”, aldus de Groen-vicepremier.