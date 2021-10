Bevestigd: burgemeesters kunnen coronapas inzetten in hun gemeente, na overleg met gouverneur

Sinds vrijdag is in Wevelgem het CST verplicht bij indoorevenementen vanaf 100 personen, wegens het hoge aantal besmettingen in de gemeente. Minister Wouter Beke bevestigde zondag dat de burgemeester dat kan doen, maar hij wees erop dat in gemeenten met hoge vaccinatiecijfers een mondmaskerplicht soms eerder aangewezen is. Hij kondigde aan dat zijn collega van Binnenlandse Bestuur Bart Somers een omzendbrief aan de burgemeesters gaat sturen om hun bevoegdheden toe te lichten.

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) is al langer voorstander voor de invoering van het CST in bijvoorbeeld fitnesscentra. Hij verwees onder meer naar een filmpje van een Brusselse influencer die naar een fitnesscenter in Vilvoorde trekt, waar in tegenstelling tot in het Brussels Gewest geen mondmaskerplicht geldt of een CST gevraagd wordt. Hij had al een besluit klaar om het CST op te leggen in fitnesscentra, maar werd teruggefloten. Hij reageerde dan ook verheugd dat het nu wel mogelijk blijkt te zijn. "Ik zal deze namiddag het besluit voorleggen aan de gouverneur", kondigde hij aan in ‘De Zevende Dag’.