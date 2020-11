Beveiligingsprobleem bij Bpost: iemand anders kon met jouw pakje aan de haal

Waarom we zo veeleisend zijn voor pakjesbe­drij­ven als Bpost

12:40 Waar het pakweg tien jaar geleden ondenkbaar was dat we shampoo, ondergoed, wijn of kerstcadeaus per post zouden bestellen, is het nu gemeengoed geworden. Met een simpele klik op de knop zien we de gekste dingen op onze stoep arriveren. Het liefst gratis en binnen de afgesproken levertermijn. “Bij online shoppen valt alle sociale controle weg.”