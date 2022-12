Beurswaakhond FSMA waarschuwt voor Findelbank

Ex-vriend aangehou­den voor moord in bakkerij: 63-jarige verdachte vrijdag al eerste keer onder­vraagd

Er is een 63-jarige verdachte opgepakt voor de moord op de 54-jarige Ilse Michiels, dat is de vrouw die vrijdagochtend in Wechelderzande dood werd teruggevonden in de kelder van de bakkerij waar ze werkte. De verdachte is een ex-vriend van het slachtoffer. “Hij ontkent met klem iets te maken te hebben met de feiten”, zegt zijn advocate Leyla Top.

25 december