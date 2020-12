Betonstop wordt concreet: hoe weet ik of mijn bouwgrond onbebouwbaar wordt? En wat krijg ik dan in de plaats?

Minister De Sutter verzekert: “Postkan­toor zal geen buurtwin­kel worden”

13:40 Topman Jean-Paul Van Avermaet overweegt om in de toekomst in de bpost-kantoren ook eten, kranten en snoep verkopen. Daarmee wil hij nieuwe inkomsten genereren. “Onaanvaardbaar”, reageren de buurtsupermarkten op de nieuwe strategische visie, die gisteren is voorgesteld. “Een buurtwinkel zal een postkantoor niet worden”, verzekert de woordvoerder van bevoegd minister Petra De Sutter (Groen).