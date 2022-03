Betogingen tegen racisme in 15 centrumsteden

In Antwerpen trok een stoet van naar schatting 800 mensen van het Operaplein door de binnenstad richting Spoor Oost. “Aan het eindpunt brengen we getuigenissen rond racisme en discriminatie in de vier domeinen waarrond de actie draait”, zegt Mohamed El Majjoudi van buurtwerkorganisatie SAAMO, een van de initiatiefnemers. “Tussendoor is er een muzikaal programma dat ook draait rond racisme, discriminatie en uitsluiting. We zijn hier aanwezig vanuit tal van sectoren: jeugdwerk, maatschappelijk opbouwwerk, vakbonden, welzijnsorganisaties,.. er is een grote verbondenheid om samen een vuist te maken tegen racisme en discriminatie.”