Betoging voor Poolse ambassade tegen verder inperken van abortus

Een groep betogers heeft vanavond actiegevoerd voor de Poolse ambassade in de Brusselse Stevinstraat, tegen het zo goed als volledige verbod op abortus in Polen. Volgens politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene waren de betogers met een honderdtal. Incidenten waren er niet. Bij een betoging een dag eerder daagden ongeveer driehonderd betogers op, zegt de politie.

Onder de betogers, vooral vrouwen, waren veel Polen, maar ook andere Brusselaars die het recht op zeggenschap over het eigen lichaam verdedigen. Ze rolden een zwart spandoek uit met daarop: "Mijn lichaam, mijn keuze, mijn rechten". Ook hielden ze bordjes vast met daarop boodschappen in het Pools, zoals de belediging ‘wypierdalaj’ (beleefd vertaald als ‘trap het af’ red.) zoals hen werd voorgedaan tijdens de talrijke betogingen in Polen sinds vorige week.

Het Poolse Grondwettelijk Hof oordeelde op 22 oktober dat abortus wegens afwijkingen van de foetus ongrondwettelijk is. Dat betekende dat abortus de facto illegaal werd, terwijl de abortuswet in het land al een van de meest restrictieve was van Europa. Enkel abortus wegens levensgevaar, of na verkrachting of incest zijn nog toegelaten.

"De conservatieve regering heeft de oorlog verklaard aan vrouwen en momenteel wordt geweld gebruikt tegen betogers", zegt Tatiana Wolska, die via sociale media had opgeroepen tot de betoging. "We zijn bang dat vrouwen binnenkort op straat slaag krijgen van de politie, terwijl ze al geen recht hebben om het woord te nemen. We hebben geen recht meer op onze vrijheden als vrouw. We komen in een dictatuur terecht.”