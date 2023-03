Betere seksuele voorlichting en één ticket voor al het openbaar vervoer: participatietraject van Vooruit mondt uit in 15 voorstellen

Vooruit stelt “absoluut veto” tegen btw-verhoging basispro­duc­ten: “Energie en winkelkar duurder, dat kan écht niet”

Als het van regeringspartij Vooruit afhangt, moet de federale regering snel "een eerste stap" zetten in de fiscale hervorming. Maar tegen een eventuele verhoging van het btw-tarief op basisproducten of energie stelt de socialistische partij haar veto. "Als minister (Vincent) Van Peteghem effectief een plan op tafel legt waarbij hij de winkelkar of energie opnieuw duurder wil maken, dan gaan we hem een halt toeroepen. Dat kan echt niet zijn", zo heeft Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in het VTM-Nieuws gezegd.