Royalty Koninklij­ke Schenking vangt drie Oekraïense gezinnen op: “We verwelko­men hen zolang het nodig is”

De Koninklijke Schenking, de openbare instelling die het staatseigendom beheert en ter beschikking stelt aan de koninklijke familie, heeft besloten om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Een drietal gezinnen zullen ondergebracht worden in accommodaties ergens in het Brusselse. “Ik wist dat de koning er veel belang aan hechtte dat we dit zouden doen”, aldus voorzitter Jan Smets.

17 maart