Betancourt, die zelf jarenlang werd gegijzeld, misnoegd om gevangenenruil Vandecasteele: “Tast reputatie van België aan”

Ongeveer twintig jaar geleden werd Betancourt gegijzeld door de FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia, een marxistisch-leninistische guerrillabeweging). De Colombiaanse overheid slaagde er pas in om haar in 2008 na zes jaar vrij te krijgen.

Betancourt geeft nu haar mening over de keuze van ons land om Assadi te ruilen tegen Vandecasteele, die maar liefst 455 dagen vastzat in een Iraanse cel. Assadi kreeg in ons land twintig jaar cel omdat hij in juni 2018 probeerde om een bloedige aanslag te plegen tegen een bijeenkomst van de ‘Nationale Raad voor het Verzet in Iran’ (NCRI) in Villepinte bij Parijs.