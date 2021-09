Betalen voor parkeersessie kan voortaan met bitcoin in Antwerpen en Brussel

Sekswerk­ster gedood met mes in Marcinelle, dader nog altijd op de vlucht

1 september De dader van de doodslag op een sekswerkster in een appartementsgebouw in Marcinelle (Charleroi) is nog steeds op de vlucht. Het parket houdt rekening met de piste dat hij een klant is die een afspraak met haar had. Een tweede slachtoffer is inmiddels niet meer in levensgevaar. Haar toestand is stabiel.