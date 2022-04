Betalen voor muziek is weer hip: verkoop streaming en vinyl hoogste in jaren

De verkoop van muziek in ons land heeft het hoogste niveau in jaren bereikt, met dank aan streaming én de revival van vinyl. Dat blijkt uit cijfers van de Belgian Recorded Music Association (BRMA), de federatie die de muziekdistributeurs en -producenten vertegenwoordigt.

De Belgische muziekindustrie realiseerde in 2021 een omzet van ruim 90 miljoen euro. Dat is 16 procent meer dan in het coronajaar 2020, maar ook hoger dan in de precoronaperiode.

Van die muziekverkoop gebeurt meer dan drie kwart (78 procent) digitaal. In 2017 was dat nog minder dan de helft. Vooral streaming blijkt immens populair. Met een aandeel van 75 procent van de muziekomzet in ons land is het de belangrijkste motor achter de omzetgroei. Bekende platformen als Spotify, Deezer, Apple Music en YouTube Music zorgen voor een groot aanbod, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid, klinkt het in de sector.

Maar ook de fysieke muziekverkoop steeg in 2021, met bijna een kwart tegenover het coronajaar 2020. Er werd voor 9,4 miljoen euro aan cd’s verkocht. In 2018 was dat nog meer dan 22 miljoen euro. De verkoop van cd’s boert al jaren achteruit, terwijl vinyl sinds kort weer in de lift zit, met een verkoop in 2021 van 8,69 miljoen euro of 78 procent meer dan een jaar eerder. Het marktaandeel van vinyl en cd’s is bijna even hoog: platen zijn goed voor 44,4 procent van de fysieke verkoop, cd’s voor 48 procent. In 2019 waren cd’s nog goed voor 68 procent van de fysieke verkoop