Betaalverkeer Worldline zondagnacht mogelijk verstoord door onderhoudswerken

Onze-Lieve-Vrouw-Waver Vier arresta­ties in onderzoek naar ho­me-invasion: “Slachtof­fer (26) werd bedreigd met mes en vuurwapen”

26 augustus In het onderzoek naar een home-invasion in de Vinkenstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver heeft de politie vier verdachten kunnen arresteren. Ze bedreigden de 26-jarige bewoner met een mes en vuurwapen. Drie van hen kregen van de onderzoeksrechter een enkelband, de vierde werd opgesloten in de gevangenis.