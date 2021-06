Betaalt OVAM-topvrouw rekening voor discutabele communicatie over PFOS? "Ze vormt een gigantisch probleem”

Bazel (Kruibeke) Lichaam aange­spoeld in Bazel: parket stuurt afstap­pings­team en labo

1:07 Aan de steiger van het Scheldeveer Kallebeek in het Oost-Vlaamse Bazel (Kruibeke) is zaterdagmiddag een lichaam uit het water gehaald. Uit de eerste vaststellingen blijkt het om een man te gaan. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen.