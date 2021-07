“Betaal liever geen voorschot” en andere essentiële tips om bouwellende te vermijden

Pascal (54) krijgt na 36 jaar verloren portefeuil­le terug: “Inhoud brengt mooie herinnerin­gen terug”

9 juli Hij was na al die tijd vergeten dat hij ze ooit verloren was, maar ongeveer 36 jaar nadat Pascal zijn portefeuille kwijt raakte, werd ze gevonden in een ondergrondse parkeergarage. Geld zat er niet meer in, maar wel een liefdesbriefje, foto’s en een nota van Pascals vader. “Het is als een fles in de zee die terugkomt", vertelt de Waalse Pascal aan RTL INFO.