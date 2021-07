“Betaal geen voorschot” en andere tips om bouwellende te vermijden

Bouwblun­ders kraken iemands leven én spaarpot. Deze Vlamingen weten er helaas alles van: “Ons apparte­ment op het Eilandje heeft niets van waarde meer. Er zijn er die voor minder de wapens opnemen”

10 juli Vijfentwintig nieuwbouwappartementen in Sint-Truiden zijn onbewoonbaar verklaard, en evenveel gezinnen staan op straat. Het complex is letterlijk rot, want het hout lag weken in de regen. Bouwblunders kraken iemands leven én spaarpot. Dat zeggen ook deze mensen die ermee geconfronteerd worden: “De aannemers die hier nu binnenkomen trekken een voor een grote ogen: ‘Welke prutser is hier aan het werk geweest, zeg?’”