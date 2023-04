Bestuurster rijdt in op groep wielrenners: vijf gewonden in Amay

UPDATE Bart De Wever (N-VA) was mogelijk doelwit van opgepakte geradicali­seer­de jongeren, ook politiekan­to­ren in het vizier van terroristi­sche groep

N-VA-voorzitter Bart De Wever en enkele politiekantoren waren mogelijk het doelwit van de geradicaliseerde moslimjongeren die maandag zijn opgepakt. Dat bevestigt het federaal parket aan onze redactie. De speurders hielden de jongeren in Brussel, Antwerpen en Eupen al een tijdje in de gaten omdat ze in sneltempo geradicaliseerd zouden zijn. “Ik was nooit ongerust”, reageert De Wever bij VTM Nieuws.