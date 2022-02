Bestuurster dodelijk ongeval Ciney beschuldigd van onopzettelijke doodslag

Inventaris met 85.000 objecten uit Africamuse­um overhan­digd aan Congo

Het Africamuseum en de federale regering hebben donderdag een inventaris overhandigd met 85.000 Congolese objecten aan Congolees eerste minister Jean-Michel Sama Lukonde. Bedoeling is om de herkomst van de stukken te onderzoeken, en na te gaan of ze op een rechtmatige manier in België zijn gekomen. Over objecten die op een illegale manier verworven zijn, wordt nagedacht om ze opnieuw naar Congo over te brengen. Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) trekt de volgende vier jaar 2,4 miljoen euro uit om het onderzoek in een stroomversnelling te duwen.

11:23