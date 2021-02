Bestuurder van busje waarin Mawda (2) omkwam krijgt vier jaar cel, agent mee schuldig: “Hij is onvoorzichtig geweest”

BinnenlandDe agent die het het dodelijke schot afvuurde waardoor Mawda overleed, is veroordeeld tot een jaar cel met uitstel. Dat heeft de rechtbank van Bergen beslist. De bestuurder van het busje waarin Mawda overleed, heeft vier jaar cel gekregen. De begeleider gaat vrijuit. De ouders van het Iraaks-Koerdische meisje mogen intussen definitief in ons land blijven.

Mawda werd in de nacht van 16 op 17 mei 2018 gedood door een politiekogel, tijdens een achtervolging tussen de politie en een busje met migranten die het Verenigd Koninkrijk probeerden te bereiken.

Volledig scherm De twee Irakese beklaagden. © BELGA

Tijdens het proces in Bergen had het openbaar ministerie een jaar cel met uitstel gevorderd voor de agent die op het busje gevuurd heeft. De politieman verklaarde tijdens het proces dat hij het kind niet gezien had en ook geen informatie daarover had gekregen. Hij zou gevuurd hebben in de richting van het voorwiel van het busje, met de bedoeling om de band langzaam lek te laten lopen.

Volledig scherm De agent die het schot loste, handelde te onvoorzichtig volgens de rechtbank. © BELGA

De rechtbank achtte die uitleg plausibel en oordeelt dat de agent de dood van Mawda niet gewild heeft. Hij is wel onvoorzichtig geweest bij het gebruik van zijn wapen. “Hij had moeten weten dat er een risico was dat er mensen gewond zouden raken.” De politieman krijgt een jaar cel, met uitstel.

De bestuurder van het busje krijgt een effectieve celstraf van vier jaar cel. Hij ontkent dat hij het busje bestuurde, maar de rechtbank acht dat afdoende bewezen. “Hij had geen respect voor de autoriteiten en bleef volharden, zelfs toen inzittenden van het busje hem smeekten te stoppen.”

Volledig scherm Marie-Sheila Bastiaans, de voorzitster van de rechtbank. © BELGA

Rasol D.A. werd door het openbaar ministerie beschouwd als de begeleider van de bestelwagen. Zijn betrokkenheid was alleen gebaseerd op de verklaring van een anonieme getuige. Volgens de rechtbank waren er niet voldoende elementen om te stellen dat hij mededader is.

Om 13 uur startte de voorzitster met het vonnis voor te lezen. Ze verklaarde dat de rechtbank zich enkel over de feiten van het dossier zou uitspreken en niet over het Belgische onthaalbeleid van migranten. “Hoe legitiem de vragen van de burgerlijke partijen ook mogen zijn”, verklaarde voorzitster Marie-Sheila Bastiaans.

Volledig scherm Perhast en Shamden Shawri zijn in december geregulariseerd, waardoor ze definitief in België mogen blijven. © Belga

Ouders geregulariseerd

De ouders van het Iraaks-Koerdische meisje mogen intussen definitief in ons land blijven. Hun regularisatie vond plaats in december, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vandaag bij HLN LIVE.

Perhast en Shamden Shawri hadden tot voor kort een tijdelijk verblijfsrecht, dat jaarlijks vernieuwd moest worden. Die tijdelijke humanitaire regularisatie werd destijds verleend om hen in staat te stellen het gerechtelijk onderzoek te volgen.

De Luikse strafrechter onderzoekt tot slot nog het aspect met betrekking tot de aanklachten van mensenhandel. Dit dossier belandde in Luik omdat een garagehouder uit Sclessin de gebruikte voertuigen had geleverd. Het illegale immigratienetwerk zou zijn oorsprong hebben in de buurt van Duinkerke, maar de mensensmokkelaars worden ervan verdacht de migranten langs Belgische snelwegen in hun voertuigen te hebben laten instappen.

Lees ook:

Volledig scherm De ouders van slachtoffer Mawda (in de achtergrond). © BELGA