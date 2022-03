Bestuurder Strépy (34) riskeert vijf jaar cel: “Hij heeft veel gehuild toen hij de ernst van de situatie inzag”

Bekijk hier de zwarte BMW waarmee Paolo F. later inreed op de carnavalisten:

Vanochtend om 10 uur gaf het parket van Bergen verder toelichting over het onderzoek tijdens een persconferentie. Daar werd duidelijk gemaakt dat er nog steeds sprake is van een zwaar ongeval, en dus niet van een opzettelijke daad. Het parket benadrukte wel dat Paolo F. met een “overdreven hoge snelheid” reed op een plek waar hij eigenlijk maar 50 km/u mocht. De chauffeur zou volgens het parket hebben toegegeven dat hij “ongeveer 90 km/u” reed.

Chauffeur remde voor aanrijding

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het voertuig inderdaad 90 km/u reed. De wagen remde wel voor de aanrijding. Zo stelde de politie vast dat de remlichten brandden. “Paolo F. bekende dat hij verrast was door de groep carnavalisten. Hij legde uit dat hij enkele honderden meters voortreed omdat hij in shock was”, zei substituut Damien Verheyen. Zeker één lichaam van een slachtoffer lag onder het voertuig na de aanrijding, meldt het gerecht.

“Volgens de ademtest zondag had de bestuurder 0,29 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht, een lichte overschrijding van de toegelaten limiet”, zegt de substituut. “De speekseltest die een indicatie moest geven van mogelijk druggebruik was negatief. Er moet wel nog een paar dagen gewacht worden op de volledige resultaten van de bloedanalyse, om definitief te concluderen dat de bestuurder al dan niet drugs nam”, klinkt het.

Het parket wees er bovendien op dat de feiten nog geherkwalificeerd kunnen worden. “De kwalificatie bij de inverdenkingstelling is voorlopig en is gebaseerd op de eerste elementen uit het onderzoek, die nog extreem fragmentarisch zijn. Ze kan evolueren in alle stadia van de procedure, ook gedurende het onderzoek, als nieuwe elementen zouden wijzen op een eventuele intentie van doodslag”, aldus het parket.

“Veel gehuild”

“Mijn cliënt heeft veel gehuild zodra hij de ernst van de situatie inzag. Hij bleef zichzelf afvragen: heb ik familie of vrienden aangereden?”, zei advocaat Frank Discepoli maandagnacht aan het gerechtsgebouw in Doornik. Het was 1 uur toen de man de parking opstapte, zijn cliënt Paolo F. verliet het gebouw in een gevangeniswagen. Na een urenlange ondervraging – Paolo F. en Nino F. zaten al sinds 21 uur bij de onderzoeksrechter – besloot de rechter dat Paolo in de gevangenis van Doornik moest blijven. De twee werden beschuldigd van doodslag.

“Het was zeker geen opzettelijke daad”, zegt Discepoli. “De onderzoeksrechter volgde ons daarin en weerhield de doodslag. Mijn cliënt wordt verdacht van onvrijwillige slagen en verwondingen met dodelijke afloop, zoals un accident de la route”, zegt de advocaat. De chauffeur riskeert daarvoor een celstraf van maximum vijf jaar. Nino F., de passagier die verklaarde dat hij “lag te slapen”, gaat evenmin vrijuit. “Hij wordt verdacht van het niet verlenen van hulp aan iemand in nood.” Hij riskeert een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar. “De onderzoeksrechter heeft beslist om hem vrij te laten onder voorwaarden”, zegt Discepoli.

Discepoli benadrukt daarnaast dat zijn cliënt altijd ‘s nachts werkte en dus elke nacht passeerde in die straat. Hij zou zondagochtend dus geen grote groep mensen op straat hebben verwacht. Volgens het verkeersreglement moeten grote groepen bovendien in het gezelschap zijn van een begeleider met een fluohesje en moeten ze aan de rechterkant van de weg lopen. Dat was echter niet het geval. Zo tonen beelden dat de carnavalisten verspreid liepen over de straat.

Antonio Gava, een carnavalist die de tragedie in Strépy heeft overleefd, reageerde als volgt op het drama. “Vooral de snelheid lijkt me hier aan de orde. Als die gerespecteerd was, zouden we ons niet in deze situatie bevinden, denk ik. Als we vergezeld waren door twee agenten, zouden die bovendien ook vermoord zijn”, aldus Gava.

“Bestuurder is geen recidivist”

Paolo F. moest zijn rijbewijs al in 2017 inleveren, maar volgens het parket is hij geen recidivist. “Volgens de wet is er sprake van specifieke recidive als binnen de drie jaar na een veroordeling hetzelfde soort overtreding wordt begaan”, zei Christian Henry, procureur des Konings van Bergen. “De bestuurder werd vijf jaar geleden veroordeeld en dus is hij wettelijk geen recidivist. We kunnen niet meer zeggen dan dat de rechter ermee rekening zal houden dat de betrokkene specifieke antecedenten heeft”, klinkt het.

Op sociale media pakt de bestuurder ermee uit dat hij een liefhebber is van snel rijden. “Als de rechter zijn uitspraak moet doen, zal hij rekening houden met alle elementen uit het onderzoek, waaronder ook de fragmenten van sociale media die verschenen zijn in de pers”, aldus de procureur.

Politie doet oproep naar getuigen

De politie is nu op zoek naar getuigen van de tragedie. Iedereen die gezien heeft wat er is gebeurd, wordt gevraagd zich te melden via opsporingen@police.belgium.eu. De politie doet de getuigenoproep op vraag van de onderzoeksrechter. De politie zal zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokken personen om hun getuigenis af te nemen.

BEKIJK OOK. Op zijn sociale media deelde Paolo F. zijn voorliefde voor snelle wagens