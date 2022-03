Bestuurder Strépy (34) blijft aangehouden: Hij reed met “extreem hoge snelheid”

Slachtof­fer Antonio getuigt over het dodelijk ongeval in Strépy: “Er lagen overal lichamen binnen de 200 meter”

Antonio Gava wandelt in Strépy tussen de carnavalisten wanneer er een auto inrijdt op de groep. Een dag na de verschrikkelijke feiten getuigt de man over het dodelijk ongeval. Antonio is zelf lichtgewond, maar de mentale klap is groot. “Als ik me op een moment alleen voel, stort ik helemaal in”, vertelt hij emotioneel. “Ik vind dat het gerecht zijn werk moet doen en streng moet zijn”, getuigt de man.

