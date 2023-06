Bestuurder rijdt in op groep voetgangers in Bergen, zeker zeven gewonden

Het incident speelde zich tussen 03.00 en 04.00 uur af in de Rue de Nimy en de Rue d’Havré in Bergen. De bestuurder zou voor het ongeval in tegengestelde richting door de smalle kleine straten rond het stadscentrum zijn gereden. In de Rue de Nimy reed hij vervolgens in op een groepje jongeren. Nadien reed hij nog een andere persoon aan in de Rue d’Havré. In totaal zouden zeker zeven gewonden gevallen zijn. De bestuurder zou ook verschillende geparkeerde wagens hebben geraakt.

Na zijn brokkenparcours stapte de bestuurder uit zijn wagen en zette hij het op een lopen. Volgens ooggetuigen zou de jongeman ongeveer 20 jaar zijn en had zijn wagen een Franse nummerplaat. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend, maar SudInfo schrijft dat de man in zijn auto was gestapt na een ruzie met de jongeren in kwestie.

Buurbewoonster Nadia werd wakker door het lawaai van de aanrijding. “We hoorden geschreeuw en zagen dat een meisje gewond naast een auto lag”, getuigt ze bij RTL. “Ik heb de slachtoffers thuis opgevangen. Eén van hen was in het wit gekleed en had bandensporen op zijn zij. Een andere had ook bandensporen over zijn hele lichaam en een derde slachtoffer had verwondingen aan zijn arm en been”, aldus Nadia.

