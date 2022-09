Bestuurder rijdt door het rood voor het oog van de verkeerspolitie bij ‘Alloo bij de Verkeerspolitie’

Tervuren 45-jarige Fransman stapt uit wagen na panne op Brusselse ring, wordt aangereden en overlijdt voor ogen van kinderen

Op de Brusselse ring ter hoogte van de Vier Armentunnel in Tervuren is dinsdagavond een Fransman voor de ogen van zijn vrouw en vier kinderen op tragische wijze om het leven gekomen. Nadat zijn wagen in panne gevallen was, stapte hij uit maar werd hij aangereden door een ander voertuig.

7 september