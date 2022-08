Bestuurder komt om nadat wagen in Samber belandt

‘Sterren­trein­tje’ van Elon Musk te zien boven België, ook vanavond zullen de 53 satellie­ten nog eens passeren

De ‘Starlink’-satellieten van Elon Musk waren gisterenavond duidelijk te bewonderen in de lucht. Onder meer in Waasmunster kon het treintje worden gefilmd. Het is ondertussen de derde keer in twee weken dat SpaceX satellieten de ruimte in stuurt. Het is zo de bedoeling van Musk om de wereld te voorzien van supersnel internet, waar je ook bent. Ook vanavond zal het treintje opnieuw te bewonderen zijn, zo zou je het onder meer kunnen zien boven de weide van Pukkelpop.

