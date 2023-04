Bestuurder die tegen 150 km/u zes carnavalisten doodreed kan gevangenis mogelijk met enkelband verlaten

WEERBE­RICHT. Dit weekend eindelijk zon en vrijwel droog, temperatu­ren klimmen tot 18 graden

Vanmorgen verlaat een regenzone ons land via het oosten en in de loop van de namiddag ontwikkelen zich stilaan opklaringen. Dat is het begin van enkele dagen waarin zon en wolken en elkaar afwisselen, maar het vrijwel droog blijft. Het kwik klimt tot 18 graden.