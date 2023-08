Bestuurder (59) overleden na aanrijding met trein in Landen: treinverkeer komt stilaan weer op gang

Het ongeval vond plaats rond 23.45 uur aan de overweg in Ezemaal. Volgens de eerste communicatie van Infrabel zou de overweginstallatie correct gefunctioneerd hebben en moet de auto op een of andere manier stilgestaan hebben op de overweg. “De auto stond stil op het spoor. Of die daar in panne gevallen of vastgereden is, zal het onderzoek nog moeten uitwijzen”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel. “De treinbestuurder heeft nog een noodstop proberen uit te voeren, maar een botsing was niet te vermijden.” De trein sleurde de wagen nog enkele honderden meters mee.