Bestorming van parlement: kan dat ook bij ons? “Ook hier zijn extremistische groepjes, die enkel wachten op de juiste vonk”

Mariakerke/Gent Man (70) verdronken na verdwij­ning uit woonzorg­cen­trum Vulpia: vermoede­lijk wanhoops­daad

6 januari Een zeventigjarige man is dinsdagavond rond 23.30 uur levenloos uit het water gehaald in Mariakerke. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het gaat om dezelfde man die in de loop van de dag als vermist werd opgegeven door rusthuis Vulpia, de plaats waar hij verbleef.