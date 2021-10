Bestanddeel in tatoeage-inkt straks verboden: tatoeëerders in zak en as

Nieuwpoort/Kortrijk/Izegem Kraanbe­drijf en bedrijfs­lei­der schuldig aan ongeval met torenkraan in Nieuwpoort waarbij Sonja (72) om het leven kwam

19:15 Een kraanbedrijf uit Izegem en zijn bedrijfsleider zijn in beroep veroordeeld voor een dodelijk ongeval met een torenkraan in Nieuwpoort. Door de hevige wind kwam het gevaarte in december 2017 tegen een appartementsgebouw terecht. Sonja Schepens (72) uit Marke kwam daarbij om het leven. Het hof verzwaarde de boete voor het bedrijf en de bedrijfsleider, in eerste aanleg nog vrijgesproken, werd veroordeeld tot drie maanden cel.