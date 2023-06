Best renderende flitspaal staat in Antwerpen: 7,5 miljoen euro in één jaar tijd

Lahbib kan linkse partijen niet overtuigen, onduide­lijk of ze deze crisis gaat overleven: “Het ligt niet meer in mijn handen”

“Het spijt me dat de zaken op deze manier zijn verlopen.” Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft haar excuses aangeboden voor de visumkwestie, maar haar mea culpa lijkt niet voldoende te zijn voor de groenen en socialisten. Het ontslag van Lahbib is dus nog niet afgewend. Komende donderdag stemt het parlement definitief over haar lot: “Het ligt niet meer in mijn handen.” Herlees hier onze liveblog.