Besparing bij ‘zwaantjes’ leidt deze zomer tot kleinere pakkans bij alcohol- en flitscontroles: “We mogen enkel nog flitsen als iedereen ’s morgens in de file staat”

Gemeente­wer­ker Thierry rijdt met grasmaaier over twee meter lange boa constric­tor: “Het is triest voor het dier”

Thierry Noul zag het pas toen het te laat was. De gemeentewerker van het Henegouwse stadje Ath was het gras aan het maaien toen hij plots een twee meter lange boa constrictor zag op duiken. “Ik remde, maar het was te laat”, vertelt hij aan RTL Info.

9 juli