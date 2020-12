“Besmettingen ook op het werk, als we samen onze boterhammen opeten zonder mondmasker”

De besmettingscijfers nemen weer sneller toe en het aantal hospitalisaties stabiliseert. Dat is niet waar we allemaal naar toe willen. “We komen van 25.000 nieuwe besmettingen per dag naar 2.500. We hebben 90 procent van de weg afgelegd”, legt Molenberghs uit. Dat gevoel zorgt er volgens de professor mogelijk voor dat onze aandacht voor de maatregelen verslapt.

Verder ziet Molenberghs nog altijd gevaar in de grensstreken. “Onze cijfers zijn nu niet zo goed, maar we blijven wel in de Europese kopgroep zitten van landen die het best bezig zijn. Onze buren Nederland en Luxemburg hebben zwaar slechtere cijfers. In Nederland is de viruscirculatie dubbel zo hoog als bij ons, in Luxemburg is dat enkele keren hoger. We zien al langer een toename van het aantal nieuwe besmettingen in de grensstreken.” Molenberghs raadt onze buren eveneens af om bij ons te komen winkelen, nu Nederland de niet-essentiële winkels heeft gesloten. “Het is nu omgekeerd. Tot voor kort gingen wij beter niet net over de grens in Maastricht winkelen.”