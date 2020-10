Besmettingen in Vlaamse woonzorgcentra lopen fel op: stijging met de helft sinds vrijdag

Op een grafiek die viroloog Steven Van Gucht toonde was te zien dat het aantal besmettingen per 1.000 rusthuisbewoners midden september begon toe te nemen, en dat vooral in Brussel. De trend leek daar, en in Wallonië, alweer te stabiliseren. In Vlaanderen is de stijging later in gang gezet, en was een daling voorlopig niet op komst. Op 13 oktober waren 6 op de 1.000 Vlaamse rusthuisbewoners coronapositief, in Wallonië waren dat er 9 en in Brussel 20.