Besmettingen bij schoolpersoneel met 98 procent gestegen: mondmaskers verplicht in vijfde en zesde leerjaar, voltijds contactonderwijs voor paasvakantie geschrapt

Het aantal besmettingen bij personeelsleden van scholen is op een week tijd met maar liefst 98 procent gestegen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) die Het Laatste Nieuws kon inkijken. Bij leerlingen kwamen er 43 procent meer besmettingen bij. De Vlaamse onderwijswereld zit momenteel in een spoedoverleg samen om zich over de cijfers te buigen en zal een mondmaskerplicht invoeren in het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen de komende twee weken, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bij VTM Nieuws. Ook wordt de week contactonderwijs in de tweede graad van het secundair, net voor de paasvakantie, geschrapt.

Weyts zit op dit moment samen met de onderwijspartners, een overleg dat normaal pas voor volgende week gepland was. Gezien de stijgende coronacijfers is twee weken tussen de vergaderingen te lang, stelde de woordvoerder van de minister vanmorgen.

Vorige week dinsdag werd op het onderwijsoverleg nog beslist dat de leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs die geen examens hebben, vanaf maandag 29 maart opnieuw voltijds naar school konden. Zij kregen tot nu toe halftijds afstandsonderwijs. Voorwaarde was wel dat de epidemiologische situatie gunstig moest blijven.

Maar de cijfers evolueren de jongste dagen in de verkeerde richting, en de week contactonderwijs zal nu geannuleerd worden, bevestigde Weyts vanavond bij VTM Nieuws. “Onze vaste ambitie blijft om voor iedereen voltijds contactonderwijs in te voeren na de paasvakantie, maar daarom zouden we nu met deze cijfers die week beter schrappen. In het lager onderwijs willen we het ook nog veiliger maken, en moeten we naar een mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar gaan tot aan de vakantie.”

De verplichting een mondmasker te dragen in het lager onderwijs gold tot nu toe enkel bij een vastgestelde uitbraak in de klas. De verstrenging gaat zo snel mogelijk in, ten laatste vanaf maandag. “We handelen uit voorzorg, zodat de lagere scholen open kunnen blijven, zodat de secundaire scholen opnieuw volledig open kunnen en zodat het toch zo veilig mogelijk blijft voor leerkrachten en leerlingen”, zegt de minister nog. “Dit zijn geen leuke beslissingen. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid om leerkrachten én leerlingen te beschermen.”

Weyts vraagt ook om het onderwijspersoneel voorrang te geven bij de vaccinaties.

235 procent meer besmettingen bij personeel Oost-Vlaanderen

In totaal werd er vorige week bij 287 personeelsleden uit het onderwijs een besmetting vastgesteld, tegenover bij 145 in de week ervoor. 251 personeelsleden zaten vorige week in quarantaine, tegenover 76 de week ervoor, een stijging van 230 procent.

De stijging was het grootst in Oost-Vlaanderen, waar er 77 personeelsleden besmet raakten tegenover 23 de week ervoor (+235 procent). In Limburg gaat het om een stijging van 141 procent (van 17 naar 41 besmettingen), in West-Vlaanderen om +85 procent (van 33 naar 61), in Antwerpen +63 procent (van 41 naar 67), in Vlaams-Brabant om +74 procent (van 19 naar 33) en enkel in Brussel om een daling van 33 procent (van 12 naar 8).

Bij leerlingen gaat het om een stijging van 1.850 naar 2.648 in een week tijd, dat is 43 procent meer. Het aantal leerlingen in quarantaine is gestegen van 7.046 naar 11.600, dat is 65 procent meer. In de algemene - Belgische - bevolking meldde Sciensano vanmorgen een stijging van 26 procent op een week tijd.

