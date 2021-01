Besmettingen bij jonge kinderen stijgen met 84 procent

Het aantal besmettingen met het coronavirus is bij de 0- tot 9-jarigen op een week tijd met 84 procent toegenomen. De felle stijging die nu in de cijfers te zien is, is een weerspiegeling van de uitbraken in de scholen en het massaal testen in het onderwijs sinds vorige week. Bij de 10- tot 19-jarigen is de stijging veel beperkter.

Terwijl de stijging van het aantal besmettingen in de algemene bevolking nog beperkt blijft tot 5 procent, schieten de cijfers bij de jongeren nu echt de hoogte in, merkte UGent-onderzoeker Bart Mesuere vanmorgen op bij een analyse van de cijfers per leeftijdsgroep. Een week geleden testten er gemiddeld nog elke dag 76 kinderen positief, vandaag zijn dat er gemiddeld al 140. Het is al van begin november geleden dat dat gemiddelde zo hoog lag. Het laatst bevestigde dagcijfer, dat van 22 januari, toont zelfs 274 positieve gevallen.

De forse stijging is mee een gevolg van het massaal testen in een aantal lagere scholen sinds vorige week, nadat er steeds meer verdachte gevallen opdoken. De vraag of de stijging enkel aan de toename van de testen te wijten is, is echter moeilijk te beantwoorden. Sciensano geeft de data van de leeftijdsverdeling bij de uitgevoerde testen niet vrij, en dus valt er geen exacte positiviteitsratio van te berekenen.

Kleinere stijging bij 10- tot 19-jarigen

In elk geval valt op dat de stijging van het aantal besmettingen bij de 10- tot 19-jarigen, met daarin veelal middelbare scholieren, veel beperkter is en meer de curve van de volledige bevolking vormt. Elke dag komen er in die leeftijdscategorie nu gemiddeld 247 positieve gevallen bij, tegenover 209 een week geleden, een stijging van 18 procent.

In het middelbaar onderwijs komt er in de week voor de krokusvakantie een afkoelingsperiode met volledig onderwijs vanop afstand. In het lager onderwijs is die week voorlopig niet gepland. Morgen vindt er opnieuw overleg plaats tussen de verschillende onderwijspartners. Vakbond COV van het basisonderwijs roept minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op om “krachtdadig in te grijpen waar en wanneer dat nodig is”.

