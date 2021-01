Besmettelijkere Zuid-Afrikaanse variant nog niet vastgesteld in ons land

Binnenland Een derde van de Belgen is van buitenland­se afkomst

9:51 In ons land zijn bijna zeven op de tien inwoners Belgen met een Belgische achtergrond. Ongeveer een derde heeft een buitenlandse achtergrond. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, over diversiteit naar herkomst in België. Iets meer dan één op de tien inwoners in ons land heeft geen Belgische nationaliteit.