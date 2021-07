Besmette jongeren op het vliegtuig zijn geen uitzondering: hoe haalbaar zijn boetes en controles daarop?

Willebroek Acht kampjonge­ren gewond na ongeval met minibusje: “Drie van hen zaten in de koffer en hadden dus geen gordel om”

18:10 Acht Willebroekse jongeren die op kamp waren in Gedinne, in de provincie Namen, zijn vrijdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval. De acht inzittenden van een minibusje werden overgebracht naar vier verschillende ziekenhuizen in de buurt, maar intussen zijn zeven van hen alweer thuis. Drie jongeren zaten volgens de burgemeester in de koffer. “Bij vertrek had daarop moeten zijn toegezien. Daar zullen we bij de evaluatie nog over moeten spreken.”