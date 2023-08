Besluit staat vast: bestuurder (34) die zes carnavalisten doodreed onder elektronisch toezicht geplaatst

Paolo Falzone (34), de bestuurder die anderhalf jaar geleden zes carnavalisten doodreed in het Henegouwse Strépy-Bracquegnies, is nu officieel onder elektronisch toezicht in hechtenis geplaatst. Dat melden Franstalige media en is bevestigd door zijn advocaat.

De raadkamer van Doornik besliste eerder al om Falzone onder elektronisch toezicht te plaatsen, maar het parket van Bergen-Doornik ging in beroep tegen die beslissing. De kamer van inbeschuldigingstelling besloot de dertiger vervolgens in de gevangenis in hechtenis te houden. Maar nu heeft de onderzoeksrechter beslist om Falzone een enkelband te geven, zo meldt zijn advocaat Frank Discepoli.

Volgens Discepoli zal Falzone zijn enkelband binnen enkele dagen ontvangen. De advocaat spreekt van “een grote opluchting”. “Deze beslissing lijkt me logisch vanwege de voortgang van het onderzoek en het lage risico op recidive”, klinkt het.

“Het gaat hier voor alle duidelijkheid niet om vrijlating, maar om detentie op een andere plaats”, benadrukt Vincent Macq, de procureur des Konings van Bergen. “Het is uiteraard minder zwaar dan voorlopige hechtenis in de gevangenis, daarover is iedereen het eens. Maar het gaat nog steeds om een vrijheidsberovende maatregel”, klinkt het.

Voor David Gelay, de advocaat van de familieleden van drie van de zes slachtoffers, is dit een zware klap. “Mijn cliënten zijn er kapot van, ze zijn radeloos en kunnen dit niet aanvaarden”, reageert hij.

KIJK. Beelden tonen momenten vlak voor en na het drama in Strépy

Zes doden

De 34-jarige Paolo Falzone reed op 20 maart 2022 omstreeks 5 uur ‘s morgens met zijn BMW in op een groep carnavalisten die allemaal deelnamen aan een traditionele carnavalsstoet in Strépy-Bracquegnies. Bij het ongeval vielen zes doden en ongeveer veertig gewonden. Paolo en zijn passagier, Antonino Falzone, werden onmiddellijk gearresteerd. Bij de ademcontrole bleek de dertiger het wettelijk toegelaten alcoholpercentage licht te hebben overschreden. Hij was zichzelf aan het filmen en reed de carnavalisten aan met een snelheid van meer dan 150 kilometer per uur.

Falzone werd eerst beschuldigd van onvrijwillige doodslag en onvrijwillige slagen en verwondingen in het kader van een verkeersongeval. De raadkamer herkwalificeerde de feiten in augustus 2022 tot doodslag op een slachtoffer – carvavalsgille Frédéric d’Andrea – en onvrijwillige doding van vijf slachtoffers. Antonino Falzone werd op zijn beurt beschuldigd van het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood, maar kwam onder voorwaarden vrij.

KIJK OOK. In maart was er opnieuw carnaval in Strépy, 1 jaar na het drama