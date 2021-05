“Besloten extreemrechtse groepen op Facebook hebben link met mandatarissen Vlaams Belang”

HENEGOUWEN Belgische boer verlegt eigenhan­dig grens met Frankrijk

4 mei Ons land is zowaar groter geworden, en dit ten nadele van Frankrijk. Nochtans is sinds de ondertekening van het Verdrag van Kortrijk in 1820 de 620 kilometer lange grens tussen ons land en de zuiderburen wettelijk vastgelegd. Wat blijkt? Een landbouwer in het Henegouwse grensdorp Erquelinnes heeft de grenspaal een 2,29 meter verplaatst om zijn grond lichtjes uit te breiden.