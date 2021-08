“Beslissing van Joe Biden om troepen uit Afghanistan weg te halen is grootste blunder van deze eeuw”

De terreurbeweging taliban rukt opnieuw erg snel op in Afghanistan. Heel wat Amerikaanse diplomaten maken zich momenteel klaar om het land te verlaten. Zo bevindt de taliban zich op amper 50 kilometer van Kaboel en zal het dus niet lang meer duren voor ook de hoofdstad van het land is ingenomen. Volgens professor David Criekemans (UA) is de beslissing van de Amerikaanse president Joe Biden om de strijdkrachten uit Afghanistan te halen “de grootste blunder van deze eeuw”.

David Criekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen, gelooft dat Kaboel veel sneller dan verwacht zal vallen. “Volgende week donderdag is het de Onafhankelijkheidsdag van Afghanistan. Er is een kans dat de taliban zich vanuit het veroverde Kandahar, de voormalige hoofdstad, zullen uitroepen als de legitieme regering. Er zijn ook aanwijzingen dat ze met een zogenaamd vredesplan zouden komen, wat inhoudt dat Kaboel zou worden overgedragen aan hun regering”.

Geen politieke wil in het westen

De beslissing van de Amerikaanse president Joe Biden om alle strijdkrachten uit Afghanistan weg te halen, noemt Criekemans bovendien “de grootste strategische blunder van deze eeuw”. “De declaratiepolitiek van Joe Biden heeft ervoor gezorgd dat iedereen beseft dat de Amerikanen en het westen weg zijn en dat China een talibanregime zal tolereren. Het enige wat het westen nu nog kan doen is de wijde omgeving van Kaboel verdedigen om de opmars van de taliban te stuiten, maar ik geloof dat de politieke wil in het westen er ook niet meer is om dat nog te doen”, aldus Criekemans.

“De Afghanen beseften door de politiek van Biden dat ze er helemaal alleen voor stonden en dat de taliban een opmars aan het maken waren. Het Afghaanse leger blijkt er dus zelf ook niet meer in te geloven”. Volgens Criekemans is er bovendien corruptie in de Afghaanse regering en is de positie van de president Ashraf Ghani niet meer zo stabiel.

“Niet onmiddellijk” vrezen voor aanslagen in België

Volgens Criekemans moet ons land niet onmiddellijk voor nieuwe aanslagen vrezen, maar zou zo’n scenario wel mogelijk zijn in het geval dat Afghanistan opnieuw een toevluchtsoord van extremistische groeperingen wordt. “Ik denk dat een aantal hoge generaals en adviseurs zich in de komende uren moeten beraden over wat de gevolgen kunnen zijn van een eventuele talibanovername”, klinkt het. “De westerse regeringen moeten de taliban economisch en financieel droogleggen en nagaan hoe ze aan al hun wapens zijn gekomen. Daarvoor moeten ze vooral de Pakistaanse regering onder druk zetten”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: