Beslissing over subsidievoorwaarden zonnepanelen zal na de zomer vallen

“Investeren in zonnepanelen is in ieder geval een goed idee”, reageert het kabinet-Demir. “De terugverdientijd is momenteel erg kort. Maar het is te vroeg om nu al in te gaan op de vraag van meneer Bothuyne. De minister heeft, zoals meneer Bothuyne weet, opdracht gegeven om te monitoren hoe de subsidie en prijzen zich tot elkaar verhouden in de komende maanden, zodat na de zomer beslist kan worden.”