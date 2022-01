Beslissing over soepelere test- en quarantaineregels volgt morgen pas: “Mogelijk onderscheid tussen wie wel al boosterprik kreeg, en wie nog niet”

Vier gedetineer­den ontsnapt uit de gevangenis in 2021

In 2021 zijn in ons land drie gedetineerden ontsnapt uit gesloten gevangenissen. Uit de open instellingen was er enkel in Marneffe één ontsnapping. Dat is vernomen van Kathleen Van de Vijver, woordvoerder van het directoraat-generaal van de strafinrichtingen.

