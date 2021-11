Beschuldiging per beschuldiging: dit is waar Bart De Pauw exact schuldig aan is

De strafrechtbank van Mechelen heeft Bart De Pauw zes maanden cel met uitstel gegeven voor het belagen van vijf vrouwen en het bezorgen van overlast via elektronische communicatiemiddelen aan één van hen. Maar waar is de televisiemaker nu exact schuldig aan?

Drie rechters moesten de schuld bepalen voor dertien feiten van belaging ten aanzien van dertien vrouwen, en het bezorgen van overlast door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen aan dezelfde dames.

Er werd de rechters gevraagd rekening te houden met het feit dat verschillende van de aanklachten door de vrouwen gebeurden voor 15 april 2016, toen belaging nog een klachtmisdrijf was en er dus eerst een klacht moest worden ingediend alvorens er een onderzoek (en eventuele veroordeling) kon volgen. De rechters besloten echter dat die procedurele kwestie niet van belang was tijdens dit proces, omdat het onderzoek pas werd opgestart in november 2017 en er toen geen klachtvereiste meer was.

Seksisme

Daarnaast vroegen de advocaten van de burgerlijke partijen om de gebeurtenissen te herkwalificeren als seksisme. Ook daar gingen de rechters niet op in. De Pauw werd door de raadkamer niet naar de correctionele rechtbank verwezen voor seksisme en de rechtbank zag geen redenen tot herkwalificering.

Volledig scherm Bart De Pauw. © BELGA

Hij werd wel verwezen voor belaging en elektronische overlast. Belaging houdt een ernstige verstoring van de rust in, met als extra factor dat de beklaagde geweten moet hebben dat hij die rust verstoorde. Bovendien wordt bekeken welke materiële elementen aanwezig zijn om de schuld te bepalen.

Bij elektronische overlast moet het de bedoeling zijn om de ontvanger van de berichten overlast te bezorgen. Het louter bestaan van een ondergeschikt verband tussen de vrouwen en de beklaagde is op zich niet voldoende om te stellen dat hun rust ernstig verstoord werd en dat hij hiervan op de hoogte was. De drie rechters hebben voor elke betrokken vrouw dan individueel bekeken of alle elementen aanwezig waren voor een schuldigverklaring. Een overzicht.

Volledig scherm Maaike Cafmeyer. © Photo News

- Voor de feiten tegenover Maaike Cafmeyer werd De Pauw vrijgesproken. Er bestaan geen berichten meer, waardoor er geen materiële elementen meer voorhanden zijn. Bovendien had ze in de nasleep van een liefdesrelatie tegenstrijdige emoties, waar ze duidelijk mee worstelde. “Dat is niet voldoende voor het misdrijf belaging”, menen de rechters. “Ze gebruikte humor als schild en kon emoties verbergen, waardoor beklaagde niet wist wat ze in werkelijkheid dacht.” Hij wist dus niet dat hij haar stoorde in haar rust. Evenmin wilde hij haar overlast bezorgen. Voor beide tenlasteleggingen werd De Pauw dan ook vrijgesproken.

- Er bestaan ook geen berichten meer over de feiten met Catherine Ongenae, alleen een verklaring van de vrouw zelf. Dit is onvoldoende om het misdrijf belaging te bewijzen. Ook de overlast is niet bewezen.

- Wat Liesa Naert betreft, werden ook geen berichten teruggevonden. Alleen een schriftelijke weergave in een schriftje, maar die werd niet weerhouden. Wel wordt de belaging bewezen geacht van een bezoek van De Pauw op haar kot in maart 2007. Hij had moeten weten dat hij hiermee haar rust verstoorde en werd hiervoor schuldig bevonden.

Volledig scherm Liesa Naert. © Photo News

- Slachtoffer V.P. - een voormalig medewerkster - heeft nog berichten kunnen voorleggen, maar ook daaruit blijkt niet dat De Pauw de rust van de vrouw ernstig heeft verstoord of dat hij op de hoogte was dat hij haar daarmee stoorde. Ook van elektronische overlast is bij haar geen sprake.

- De feiten omtrent de belaging van slachtoffer E.T. zijn wél bewezen. De vrouw kreeg een aanhoudende stroom van berichten, zowel ‘s nachts als overdag, waardoor haar rust ernstig werd verstoord. “Hij moet dit ook geweten hebben. Ze was een jonge vrouw, hij was haar baas en er is zelfs een gesprek over geweest”, klinkt het.

- Voormalig zakenpartner H.P. kreeg berichten op intimiderende toon. “Dit kadert niet in een onaangename, zakelijke vechtscheiding”, aldus de rechters. “Hij had de bedoeling om haar zwaar onder druk te zetten en stuurde denigrerende, kwetsende en intimiderende berichten, die haar rust ernstig verstoorden. Ze heeft meermaals aangegeven dat ze geen berichten meer wilde ontvangen.” Voor deze feiten werd De Pauw ook schuldig bevonden aan elektronische overlast, hij wist dat zijn berichten haar overlast bezorgden.

Volledig scherm Dymphne Poppe. © Photo News

- Dymphne Poppe had kort een relatie met De Pauw. “Er waren wederzijdse (lust)gevoelens en er was wederzijdse fysieke aantrekkingskracht, waardoor het niet duidelijk is of hij haar rust verstoorde en al zeker niet of hij kon weten dat hij haar rust verstoorde”, klinkt het.

- Berichten naar Ellen Lloyd werden dan weer wél als belaging gekwalificeerd. “Hij wist dat hij hierdoor haar rust ernstig verstoorde, maar elektronische overlast was er niet”, klinkt het.

Volledig scherm Ellen Lloyd. © Photo News

- Wat de berichten naar S.D., Lize Feryn, Jenka Van de Voorde en Helena De Craemer betreft is er ook geen misdrijf gepleegd. Zowel voor belaging als elektronische overlast ontbreekt het element van het ‘bewust storen’ en ‘hiervan op de hoogte zijn’.

- Tot slot zijn de feiten van belaging tegenover Ella-June Henrard wel bewezen. “De berichten zijn er, ze heeft verschillende mensen hierover ingelicht en hem meermaals gevraagd om ermee te stoppen”, klinkt het. “Hij wist dus dat hij haar rust ernstig verstoorde, maar dat hield hem niet tegen.”

Volledig scherm Ella-June Henrard en Lize Feryn. © Photo News

“De feiten getuigen van een gebrekkig normbesef”, klinkt het verder in het vonnis. “De beklaagde had geen oog voor de vraag van de benadeelden om hen niet lastig te vallen, maar focuste zich enkel op zijn nood aan bevestiging en zijn drang om graag gezien te worden.”

Ter zitting gaf De Pauw volgens de rechtbank blijk van oprecht schuldbesef. “Er werden door hem excuses aangeboden aan de aanwezige dames, en hij benadrukte dat hij geen slechte bedoelingen met hen heeft gehad. Hij is in therapie en lijkt thans de impact van zijn handelwijze te beseffen”, besluiten de rechters.