Beschuldigden weigeren excuses aan te bieden tijdens terreurproces: “Niet het moment”

Op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 hebben de beschuldigden donderdag nagelaten hun excuses te betuigen aan de slachtoffers. Volgens een aantal onder hen "was het niet het moment" voor excuses of "hadden ze niets te maken met de feiten". Anderen maakten er dan weer een moment van om hun eigen leed aan te kaarten.

Nadat het Openbaar Ministerie donderdagvoormiddag de beschuldigden vragen had mogen stellen, was het daarna de beurt aan de advocaten van de burgerlijke partijen. Gabie-Ange Mingana, advocaat van een aantal burgerlijke partijen, vroeg de beschuldigden of ze klaar waren om de uitgestoken hand van een aantal nabestaanden te accepteren en hun spijt te betuigen voor hun betrokkenheid bij de terreurdaden.

Abrini neemt zijn verantwoordelijkheid

Mohamed Abrini herhaalde dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt, "maar dat hij dat niet doet om zich beter te voelen". Hij verklaarde verder dat hij stappen had ondernomen met slachtoffers en vertelde de rechtbank dat enkele burgerlijke partijen in Parijs hem via een bemiddelaar hadden willen ontmoeten.

Volledig scherm Deze tekening van Jonathan De Cesare toont beschuldigde Mohamed Abrini tijdens een zitting van het proces over de aanslagen van 22 maart. © BELGA

Abdeslam: “Geen excuses, want zat in gevangenis”

Salah Abdeslam onderstreepte dat vergiffenis vragen impliceert dat hij betrokken was bij de aanslagen. "Ik ben naar elke getuigenis van de slachtoffers komen luisteren. Op dat vlak wilde ik mijn respect voor hen betuigen. Maar ik ga mijn excuses niet aanbieden, want ik zat in de gevangenis op het moment van de feiten", aldus Abdeslam. Hij kaartte daarna ook de slechte omstandigheden aan waarin hij al zeven jaar in de gevangenis zit. "Het isolement is niet te vatten. Ik draag het leed al lange tijd en zal het nog voor altijd dragen.”

Volledig scherm Salah Abdeslam in gesprek met Delphine Pace zijn advocaat op het proces van de aanslagen. © Photo News

“Niet het moment om excuses aan te bieden”

Daarop nam ook Bilal El Makoukhi het woord, die het "niet het moment vond" om excuses aan te bieden. "Als ik nu op uw vraag sorry zou zeggen, zou dat heel hypocriet zijn. Ik wil dat liever spontaan doen", zei hij. Hervé Bayingana Muhirwa repliceerde daarop dat hij zijn spijt heeft betuigd, maar dat hij enkel morele verantwoordelijkheid draagt voor de aanslagen.

De andere beschuldigden hielden aanvankelijk de lippen op mekaar, waarop de advocaat hen de vraag stelde waarom ze niet wilden antwoorden. Voorzitter Laurence Massart wees op hun recht om te zwijgen, waarna de andere beschuldigden toch plots het woord namen. Smail Farisi benadrukte dat "hij onschuldig is en zich dus niet moet excuseren", maar dat hij zich "triest en gebroken" voelt.

Volledig scherm Bilal El Makoukhi tijdens de voortzetting van het Assisenproces van de aanslagen van 22 maart 2016. © Photo News

Persoonlijk leed

Sofien Ayari nam daarna de tijd om de advocaat toe te spreken. "Als je de oorspronkelijke bedoeling ziet, en het resultaat aan beide zijden, dan kan je niet tevreden zijn." Hij verklaarde ook dat er geen "dankbaar antwoord" is op de gestelde vraag en dat hij geen woorden moet uitspreken "die plezier doen". "Ik wens hen veel sterkte en hoop dat ze hun leven kunnen heropbouwen", aldus Ayari. Hij klaagde daarna wel zijn persoonlijk leed aan en benadrukte "dat dit alles ook voor hem moeilijk is om te dragen".

Ali El Haddad Asufi prees dan weer de kracht die de slachtoffers tonen die de terroristen willen vergeven. "Ik heb dit nooit gewild, maar heb ook niet deelgenomen. Daarom hoef ik me niet te excuseren, want heb er niks mee te maken. Ik heb veel medeleven met de slachtoffers", klonk het. Ibrahim Farisi schreeuwde daarna, net als zijn broer, zijn onschuld uit en benadrukte "dat het niet het juiste moment was voor excuses".

KIJK OOK. Verhoren terreurproces: beklaagden verhoord over bommen