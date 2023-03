Beschuldigden op terreurproces mogen geen naaktfouilles met kniebuigingen meer ondergaan

Oma van Ikram (17) wacht bang af na zwaar ongeval met step: “Ze mag ons niet achterla­ten”

Het is bang afwachten voor de familie en vrienden van Ikram (17), het meisje dat zaterdagmiddag in Ouwegem (Kruisem) met haar elektrische step werd aangereden. Ikram werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, daar wordt ze nu in een kunstmatige coma gehouden. “Die step was een cadeau van mij. Ik kan het nog steeds niet bevatten”, zegt haar oma die overmand is door wanhoop en verdriet.