Beschuldigde houdt warrig betoog op terreurproces: “Ik was nooit een terrorist. Ik ben biseksueel, dus dat is onmogelijk”

Statiegeld op plastic drankver­pak­king komt er tegen 2025, verzekert Demir opnieuw, oppositie zeer sceptisch over ‘digitaal systeem’

In 2025 komt er zeker statiegeld op plastic drankverpakking. Indien het proefproject voor een digitaal systeem daarbij niet positief is, komt er een klassiek statiegeldsysteem zoals in het buitenland. Dat verzekerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag tijdens een gedachtewisseling in commissie. De oppositie was sceptisch over de haalbaarheid van het digitale systeem.

10 januari