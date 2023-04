Beschuldigde aanslagen valt uit tegen advocaat burgerlijke partij: “Ik kan niet meegaan in uw leugens”

Beschuldigde Mohamed Abrini is donderdag uitgevallen tegen advocaat Guillaume Lys, die slachtoffervereniging V-Europe vertegenwoordigt. Abrini verweet hem dat hij leugens zou vertellen en het proces in de media zou willen voeren. Beschuldigde Salah Abdeslam zei dan weer dat hij "het spel heeft meegespeeld" door vragen te beantwoorden en dat het nu aan het hof is om te oordelen.

Adrien Masset, die slachtoffervereniging V-Europa verdedigt, was donderdag de eerste advocaat van de burgerlijke partijen die vragen kon stellen aan de beschuldigden. Masset haalde aan dat de onderzoekers tot de conclusie waren gekomen dat al zeker op 5 maart moet zijn begonnen met de productie van de explosieve stof TATP in de Max Roosstraat in Schaarbeek. Hij merkte ook op dat de stof uitermate instabiel was en dat de beschuldigden volhouden dat het echte doelwit van de terreurcel het Europees kampioenschap voetbal in Parijs was, dat pas vier maanden later zou plaatsvinden. Masset vroeg beschuldigde Mohamed Abrini of er maatregelen genomen werden om de stof te stabiliseren.

Abrini zei aanvankelijk dat hij "niet kon antwoorden" op de vraag. "Ik weet alleen dat er een enorme hoeveelheid was voorzien voor Parijs", voegde hij eraan toe. "Waarschijnlijk was het de bedoeling om een voertuig te vullen. Het onderzoek naar de aanslagen in Parijs heeft trouwens uitgewezen dat er alleen DNA van Najim Laachraoui op de bommengordels is gevonden. Het enige wat ik van Laachraoui hoorde is dat de TATP in water in een bak moest gelegd worden. Meer weet ik niet.”

Sterke geur

Advocaat Guillaume Lys, die ook V-Europe vertegenwoordigt, citeerde vervolgens de onderzoekers op het proces die waren komen getuigen dat de plannen om de explosieve stof TATP te maken al bestonden voor 21 januari 2016, toen het huurcontract werd getekend voor het appartement in de Max Roosstraat in Schaarbeek. Het appartement bevond zich op de bovenste verdieping, zodat de sterke geur van TATP minder zou opvallen. Lys haalde ook aan dat de onderzoekers besloten dat al zeker op 5 maart 2016 moest zijn begonnen met de productie van TATP. Lys vroeg beschuldigde Salah Abdeslam, die volhoudt dat hij niets met de aanslagen in Brussel te maken had omdat hij al op 18 maart in de cel zat, om een reactie.

Mediatisering

Abdeslam wou beginnen te antwoorden, maar Abrini naast hem onderbrak hem en begon te roepen. "Het proces wordt hier gevoerd, op deze plek en tijd", riep hij. “Ik kan niet meegaan in uw mediatisering van het gebeuren, in uw leugens." Voorzitster Laurence Massart maande Abrini tot kalmte aan, maar die bleef fulmineren. Hij verweet Lys dat die erop uit is om zichzelf en zijn kabinet te profileren. "Het proces wordt hier gevoerd, niet in de media", schreeuwde Abrini.

Toen Abrini enigszins gekalmeerd was, gaf Abdeslam uiteindelijk een antwoord. "We zitten hier, er is ons gevraagd om ons uit te drukken. We hebben het spel meegespeeld. U hakt de knoop door op het einde. Maar er is een contrast tussen wat er in de media speelt en wat er hier gebeurt", zei Abdeslam.

“Ik heb mijn waarheid verteld”

Vervolgens ging Abdeslam in op de vraag. "Het is een hypothese. Ik was niet op de hoogte van de feiten. Op 18 maart zat ik in de gevangenis in Brugge. De feiten zijn erna gebeurd. Er is geen beter alibi dan de gevangenis. Ik wist niet van het safehouse in de Max Roosstraat. Ik hielp niet met de explosieven, met de aankoop ervan. Ook de onderzoeksrechters gingen niet mee in de logica van het parket en stelden me enkel in verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Meer kan ik niet zeggen, ik heb mijn waarheid verteld.”