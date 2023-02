Beschermende maatregelen voor twee Orpea-rusthuizen die sluiten

Orpea maakte donderdag bekend dat het in Vlaanderen drie rusthuizen sluit. Behalve 't Bisschoppenhofje en Zennehart gaat het ook om Park Lane in Antwerpen. In dat laatste verblijven geen bewoners meer. In Brussel sluiten zeven vestigingen.

Schuldenberg

Orpea was in januari 2022 in opspraak geraakt door het boek "Les Fossoyeurs" ("De doodgravers") van de Franse journalist Victor Castanet. In het boek was sprake van rantsoenering en ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. De groep blijkt ook een schuldenberg van 9,5 miljard euro te hebben. De Franse regering is intussen in de bres gesprongen.