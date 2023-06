“Beschamend”: na heisa over bezoek Iraanse burgemeester aan Brussel blijkt nu dat er ook Russen waren

De aanwezigheid van Alireza Zakani, de ultraconservatieve burgemeester van Teheran, deze week in Brussel voor de ‘Brussels Urban Summit 2023', een overkoepelende conferentie van internationale stedennetwerken, leidde tot forse kritiek. De ontvangst was opmerkelijk in het licht van de zaak-Olivier Vandecasteele. Ook is het Iraanse regime omstreden vanwege schendingen van mensenrechten.

De burgemeester van Teheran werd door de Brusselse burgemeester Philippe Close ontvangen op het stadhuis, zoals te zien is op onderstaande foto die hij op sociale media postte.

Volledig scherm Alireza Zakani, de ultraconservatieve burgemeester van Teheran, op bezoek in Brussel. © Twitter/Philippe Close

Burgemeester van Kazan

‘La Libre’ schrijft donderdag dat ook twee Russen op de conferentie aanwezig waren. Dat is opmerkelijk in het licht van de oorlog als gevolg van de Russische inval in Oekraïne.

Het gaat om de vice-burgemeester van de stad Kazan, Eugenia Lodvigova, en de secretaris-generaal van UCLG Eurasia, ook een wereldwijd netwerk van steden en lokale en regionale overheden. Een woordvoerder van Pascal Smet zegt in de Waalse krant dat de eerste lid is van Metropolis, een netwerk van grote steden, en dat de tweede geen politieke figuur is, maar deel uitmaakt een organisatie die is gelieerd aan de Verenigde Naties. Ze zijn met andere woorden uitgenodigd vanwege hun functie in die organisaties, en niet omdat ze Russen zijn.

“Beschamend”

Ook op de uitnodiging van de Russen komt er forse kritiek, onder meer van Theo Francken (N-VA). “Compleet onbekwaam. Beschamend”, zegt hij op Twitter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“De Brussels Urban Summit is een grote stedenconferentie met meer dan 2.600 geregistreerde deelnemers uit 600 deelnemende steden wereldwijd. Teheran is lid van het globale netwerk Metropolis en werd uitgenodigd in deze hoedanigheid”, zegt de woordvoerder van Brussels staatssecretaris Pascal Smet (One.brussels-Vooruit), bevoegd voor Stedenbouw, Europese en Internationale Aangelegenheden en Buitenlandse Handel. “De toegang tot het grondgebied is een federale bevoegdheid en is onderworpen aan een visumprocedure die valt onder de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.”

“Brussel is een diplomatieke hoofdstad. Aanwezigheid wil niet zeggen dat je het eens bent met iedereen”, zegt het kabinet-Smet. “Overleg is en blijft de kern van de diplomatie.”

KIJK. Na 15 maanden eindelijk vrij: zo verliep de zaak-Vandecasteele